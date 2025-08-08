bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Искаше да избяга от Висшата лига, за да се бие с руснаци, сега ПСЖ плати за него 67 милиона

Пристига в клуб, в който играе руснак

Европейският шампион ПСЖ и Борнемут си стиснаха ръцете за трансфера на украинския централен защитник Иля Забарний. Френският първенец ще заплати общо 67 милиона евро за 22-годишния бранител, който ще подпише договор за пет сезона.

Ще бъде готов за Суперкупата

Очаква се той да бъде напълно готов за предстоящия сблъсък с Тотнъм за Суперкупата на Европа на 13 август.

Отдавна Иля е в радара на ПСЖ, но отказа да премине в Париж заради руският вратар Матвей Сафонов, който е резерва на Донарума.

Украински футболист избяга по време на лагер и не се върна в родината

Бившият играч на Динамо Киев се присъедини към Борнемут през януари 2023-а срещу сума от приблизително 23 милиона евро и изигра 86 мача с екипа на английския клуб. Забарний е и твърд титуляр в националния отбор на Украйна, за който вече има 49 официални срещи.

Той е известен с твърдата си позиция относно войната в Украйна. Миналата година искаше да напусне Висшата лига, за да отиде на фронта. Това обаче не се случи.

