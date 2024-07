Смърт в олимпийското село

Кошмарна вест от Париж. Треньорът по бокс на Самоа Лионел Елика Фатупаито е починал по време на олимпийските игри, съобщават от Международната боксова асоциация (IBA).

"Изказваме нашите сърдечни съболезнования на семейството, приятелите и колегите на Лионел Елика Фатупаито - националния треньор по бокс на Самоа, който си отиде трагично по време на Париж 2024", написаха от организацията.

"Неговата отдаденост и страст към спорта оставиха ярка следа в боксовата общност. Наследството му ще продължи да мотивира бъдещите поколения. Молитвите ни са с всички, засегнати от трагедията"

Samoa's boxing coach Lionel Elika Fatupaito has sadly died during the 2024 Paris Olympicspic.twitter.com/P8SqrN1O9f