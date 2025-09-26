Левски чака битка в Перник, ЦСКА - в Попово

Отборите от Първа лига научиха потенциалните си съперници за 1/16-финалите в турнира за Купата на България. Те ще гостуват на победителите от първия кръг, който противопоставя тимовете от Втора лига срещу аматьорски състави.
Първите мачове в надпреварата ще се играят между 8 и 14 октомври, а следващият етап е между 28 и 30 октомври.
Левски ще пътува за Перник за мач с местния аматьорски Металург или за Пазарджик за мач с Хебър, който преди два сезона сензационно ги отстрани. Има и допълнителна интрига - начело на Хебър е Николай Митов, който има два периода начело на "сините".
ЦСКА изтегли гостуване на победителя от мача Черноломец (Попово) - Севлиево.
Носителят на трофея Лудогорец пък ще има за съперник традиционен тим от елита ни в близкото минало - Ловеч или Черноморец Бургас.
Ботев Враца гостува на Загорец (Нова Загора), който почива в предварителния кръг
Арда гостува на победителя от Германея (Сапарева баня) - Фратрия (Варна)
Локомотив (Пловдив) гостува на победителя от Бенковски (Исперих) - Дунав (Русе)
Монтана гостува на победителя от Септември (Тервел) - Марек (Дупница)
Берое гостува на победителя от Витоша (Бистрица) - Локомотив (Горна Оряховица)
Ботев (Пловдив) гостува на победителя от Хасково - Спартак (Плевен)
Септември (София) гостува на победителя от Ботев (Нови Пазар) - Спортист (Своге)
Локомотив (София) гостува на победителя от Рилски Спортист (Самоков) - Беласица (Петрич)
Спартак (Варна) гостува на победителя от Ямбол - Вихрен (Сандански)
ЦСКА 1948 гостува на победителя от Ком (Берковица) - Янтра (Габрово)
Черно море гостува на победителя от Партизан (Червен бряг) - Миньор (Перник)
Добруджа гостува на победителя от Бдин (Видин) - Етър (Велико Търново)
Славия гостува на победителя от Спартак (Пловдив) - Пирин (Благоевград)