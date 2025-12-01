bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Прокуратурата подхваща дипломата на Георги Иванов

Георги Градев поиска БФС да отстрани президента си до приключване на проверката

Прокуратурата подхваща дипломата на Георги Иванов

Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство за проверка на редовността на дипломата за средно образование на президента на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов. Разследването на истинността на документа започна след подаден сигнал от специалиста по спортно право Георги Градев. В резултат на това от държавното обвинение са счели, че има достатъчно основания за образуване на проверка.

Градев привежда следните факти:

- В периода 1992–1994 г. Иванов е активен професионален състезател на "Локомотив" (Пловдив). Въпреки това в медиите се тиражира, че е получил диплома, издадена от 22-ро СОУ в София през 1994 г.

- На 28.11.2001 г. Иванов заявява в "Шоуто на Слави", че е завършил само 8-и клас.

- През март 2024 г. Тодор Батков, адвокат и бивш собственик на "Левски", публично заявява по отношение на Иванов: "Той дойде от Пловдив с осми клас". Георги Иванов пристига от Пловдив в "Левски" едва през 1997 г.

Временно отстраняване

Градев подаде до Изпълкома на БФС искане за временно отстраняване на Георги Иванов от заеманата от него длъжност поради образуване на досъдебно производство.

"Считам, че оставането на лице, за чиято диплома за средно образование прокуратурата е образувала досъдебното производство, начело на сдружение за обществена полза и с международно признание, е несъвместимо с необходимия стандарт на институционална почтеност, който БФС следва да поддържа. Подобни обстоятелства имат негативно отражение върху общественото доверие и върху имиджа на организацията", заявява Градев.

До момента от футболния съюз не са коментирали образуваната проверка в прокуратурата.

прокуратурата бфс георги иванов диплома гонзо

