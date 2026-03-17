Глобиха ЦСКА заради свастика в Разград

ЦСКА е глобен с 9586,72 евро заради плакат със свастика на дербито с Лудогорец (0:3) в Разград. Делегатът на мача Владимир Андреев е описал провинението в своя доклад.

Фашисткият символ е бил издигнат в сектора за гостуващи фенове. А санкцията е наложена по точката за расизъм.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативната комисия в 7-дневен срок. А това не е единствената глоба, наложена на ЦСКА след двубоя.

Останалите наказания

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбичка на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката на ПФК "ЦСКА", на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

ДК задължава ПФК „ЦСКА” гр. София да възстанови щетите на стадион „Хювефарма Арена” гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.