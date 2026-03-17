bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Спорт БГ Футбол

Глобиха ЦСКА заради свастика в Разград

&quot;Червените&quot; изгоряха с над 12 000 евро заради феновете си

ЦСКА е глобен с 9586,72 евро заради плакат със свастика на дербито с Лудогорец (0:3) в Разград. Делегатът на мача Владимир Андреев е описал провинението в своя доклад.

Фашисткият символ е бил издигнат в сектора за гостуващи фенове. А санкцията е наложена по точката за расизъм.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативната комисия в 7-дневен срок. А това не е единствената глоба, наложена на ЦСКА след двубоя.

Останалите наказания

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбичка на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката на ПФК "ЦСКА", на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

ДК задължава ПФК „ЦСКА” гр. София да възстанови щетите на стадион „Хювефарма Арена” гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

 
Тагове:

цска свастика разград лудогорец разизъм

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV