След 0:3 от Левски: Херо си тръгна от Ботев Пловдив

Жълто-черната му авантюра приключва със само една победа в 7 мача

Ден след слабата игра и тежката загуба с 0:3 от Левски на стадион "Георги Аспарухов" - Димитър Димитров-Херо вече не е треньор на Ботев Пловдив. Раздялата идва по взаимно съгласие и ще бъде официално оповестена във вторник. 

Ботев не успя да спечели и първите си два мача през календарната година - с Берое (0:0) в първенството и с Локомотив Пловдив (0:1) за купата. На "Герена" пък "жълто-черните" не успяха да отправят нито един удар за целия двубой.

Херо пое Ботев на 17 ноември, като замени на поста временния треньор Иван Цветанов. Престоят му на Колежа приключва само с една победа, две равенства и четири загуби при голова разлика 5:10.

Ботев Пд е зад Херо, иска отмяна на наказанието

В понеделник Ботев приема Лудогорец в шампионата. Тимът е 11-и в класирането с 22 точки - на 5 зад осмия Локомотив София.

левски Димитър Димитров херо ботев пловдив

