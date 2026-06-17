БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Жребият за Лига Европа провали контрола на ЦСКА "Червените" спешно търсят нов съперник за 27 юни в Австрия

Жребият на ЦСКА в Лига Европа доведе до корекции в плановете за лятна подготовка. Планираната за 27 юни контрола срещу Карабах пропадна поради вероятността двата тима да се изправят един срещу друг във втория квалификационен кръг на турнира.

"Червените" стартират срещу Дери Сити, а при краен успех ще се изправят срещу победителя от двойката Карабах – Вестри (Исландия).

Любопитното е, че този сценарий беше взет предвид от клуба още при обявяването на програмата за лагера в Австрия. Сега спешно ще трябва да бъде търсен нов съперник за въпросната дата.

Евентуален сблъсък срещу Карабах изглежда като сериозно предизвикателство за носителя на Купата на България. Евентуалният първи двубой ще бъде насрочен за 23 юли в Азербайджан, а реваншът - в София след седмица.

През миналия сезон азербайджанският гранд участва в основната фаза на Шампионска лига, като по пътя отстрани Шелбърн, Шкендия и Ференцварош. Там тимът се превърна в една от сензациите - победи Бенфика, Копенхаген и Айнтрахт. Взе и точка от Челси в Баку (2:2). Така стигна до елиминациите, където отпадна от Нюкасъл.

Въпреки силното си представяне на европейската сцена, Карабах загуби титлата от Сабах - тим, който по-рано през сезона беше отстранен от Левски в Европа.

Преди две години Карабах игра и срещу Лудогорец в квалификационните кръгове на Шампионската лига. Тогава азерите загубиха домакинството си с 2:1, но на реванша разгромиха "орлите" със 7:2 след продължения.