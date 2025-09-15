Илиан Илиев ни оставя в такова положение, че в момента текат първенствата и повечето треньори си имат ангажименти с договори, заяви президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо. Вече бившият селекционер се оттегли от поста непосредствено след кошмарния старт в световните квалификации - поражения с по 0:3 от Испания и Грузия.

Иванов разкри, че наследникът на Илиев ще бъде обявен на 24 септември. За тази дата е насрочено заседание на Изпълнителния комитет.

Сред спряганите варианти са селекционерът на младежите Александър Димитров, Димитър Димитров-Херо, Александър Тунчев и други. "Александър Димитров далеч не е единственият вариант", потвърди Иванов.

По-голям потенциал

"Смятам, че футболистите имат по-голям потенциал, отколкото показаха в тези два мача с Испания и с Грузия. Илиан Илиев, който си тръгна така, ни оставя в такова положение, че в момента текат първенствата и повече треньори си имат ангажименти с договори”, оплака се президентът на БФС.

Иванов прогнозира сериозна интрига в първенството през този сезон. След последния кръг Левски е еднолично на върха с 2 точки пред 14-кратния шампион Лудогорец.