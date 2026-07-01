КАТЕГОРИИ

  • На живо
Спортен нюзрум

Публикувано в  

bTV Спорт екип

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, Тръпката в Америка - еп.15 (ВИДЕО)

Ще си говорим за проклятия, рекорди и големи промени

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада е в разгара си. Елиминациите днес продължават с Англия - ДР Конго и Белгия - Сенегал.

Ред е за Епизод 15 от летния формат на добре познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка", посветено на най-горещите спортни теми. Разбира се, начело с Мондиал 2026!

Водещи на предаването днес са Валери Генов и Гергана Гунчева.

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка - еп. 14 (ВИДЕО)

На кое проклятие сложи край един от домакините на Мондиал 2026 - Мексико, с победата над Еквадор?

Ще си говорим и за рекордите на лидера на Франция - Килиан Мбапе, който скри топката и на Швеция.

Няма да пропуснем и случващото се у нас, където Лудогорец направи голяма промяна.

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка - еп. 13 (ВИДЕО)

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
сащ футбол англия белгия Франция промяна канада Мексико сенегал световно първенство по футбол елиминации рекорди еквадор лудогорец домакини мондиал 2026 др конго гергана гунчева Валери Генов килиан мбапе Спортен нюзрум тръпката в америка Швеция

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата