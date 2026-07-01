Спортен нюзрум Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Спортен нюзрум, Тръпката в Америка - еп.15 (ВИДЕО) Ще си говорим за проклятия, рекорди и големи промени

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада е в разгара си. Елиминациите днес продължават с Англия - ДР Конго и Белгия - Сенегал.

Ред е за Епизод 15 от летния формат на добре познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка", посветено на най-горещите спортни теми. Разбира се, начело с Мондиал 2026!

Водещи на предаването днес са Валери Генов и Гергана Гунчева.

На кое проклятие сложи край един от домакините на Мондиал 2026 - Мексико, с победата над Еквадор?

Ще си говорим и за рекордите на лидера на Франция - Килиан Мбапе, който скри топката и на Швеция.

Няма да пропуснем и случващото се у нас, където Лудогорец направи голяма промяна.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.