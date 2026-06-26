Спортен нюзрум Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спортен нюзрум, Тръпката в Америка - еп. 12 (ВИДЕО) Продължаваме в летен режим и с различен час

Най-важното спортно събитие за годината - световното първенство по футбол, набира скорост.

Ред е за Епизод 12 от летния формат на добре познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка", посветено на най-горещите спортни теми. Разбира се, начело с Мондиал 2026!

Водещите Гергана Гунчева и Илия Илиев обсъждат всичко най-горещо от САЩ, Мексико и Канада. Обръщаме внимание и на останалите спортни теми.

От Youtube канала ни се пренасяме в ефир и тук - на обновения ни сайт btvsport.bg.

Любимите лица на спортната редакция на bTV застават на екрана, за да ви преведат през спортните събития и да ви покажат различната гледна точка.

Всеки делничен ден предаването започва след централната емисия новини, около 19:45 ч., пряко по bTV, а след това преминава на btvsport.bg - нашия обновен сайт!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.