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Световно първенство по футбол 2026

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Вижте още веднъж какво причини Килиан Мбапе на защитниците на Швеция (ВИДЕО)

Вече е фаворит за най-добър футболист на Мондиал 2026

След като отбеляза два гола в мача срещу Швеция (3:0), асът на Франция Килиан Мбапе (6 гола) е фаворит за MVP световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

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Аржентинецът Лионел Меси падна на второ място (също с 6 до момента), докато крилото на френския национален отбор Майкъл Олисе трети.

Франция мина с лекота през Швеция в исторически мач за Мбапе

"Целта е да стигнем колкото е възможно по-далеч с отбора и да играем финал на 19 юли. Не мисля за рекорди-
Естествено, колкото повече голове вкарам, толкова по-високо ще бъде и отборът. Сигурен съм, че Лео Меси ще вкара повече, но не гледам на това. Фокусиран съм върху опонентите ни и останалата част от турнира", сподели звездата на Реал Мадрид, след като стегна куфарите на скандинавците.

Насладете се още веднъж на головете му срещу Швеция.

Вижте как Дидие Дешан се поклони на Килиан Мбапе (СНИМКИ)

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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