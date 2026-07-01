Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж какво причини Килиан Мбапе на защитниците на Швеция (ВИДЕО) Вече е фаворит за най-добър футболист на Мондиал 2026

След като отбеляза два гола в мача срещу Швеция (3:0), асът на Франция Килиан Мбапе (6 гола) е фаворит за MVP световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Аржентинецът Лионел Меси падна на второ място (също с 6 до момента), докато крилото на френския национален отбор Майкъл Олисе трети.

"Целта е да стигнем колкото е възможно по-далеч с отбора и да играем финал на 19 юли. Не мисля за рекорди-

Естествено, колкото повече голове вкарам, толкова по-високо ще бъде и отборът. Сигурен съм, че Лео Меси ще вкара повече, но не гледам на това. Фокусиран съм върху опонентите ни и останалата част от турнира", сподели звездата на Реал Мадрид, след като стегна куфарите на скандинавците.

Насладете се още веднъж на головете му срещу Швеция.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.