Спортен нюзрум Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 17 (ВИДЕО) Ще си говорим за спорни моменти, една легенда, защо съблякоха якето на съперника на Григор Димитров и още

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 17 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Гергана Гунчева, Илия Илиев, Валери Генов и Иван Деков ще ви преведат през всичко най-интересно около последните елиминационни мачове на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Ще дискутираме най-обсъжданите теми на мондиала, включително имаше ли засада при гола на Хърватия за 2:2 срещу Португалия. Отдаваме заслуженото на Лука Модрич и как се готви аржентинското море от фенове за двубоя с Кабо Верде.

От друг ъгъл

Ще погледнем и от друг ъгъл звездното представяне на Испания срещу Австрия и ще обърнем внимание на трибуните.

Подгряваме и за утрешния мач между Григор Димитров и Матео Беретини на "Уимбълдън". Защо организаторите съблякоха якето на италианеца?

Не ни пропускайте, започваме малко след 19:45 ч. по bTV и онлайн на btvsport.bg.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.