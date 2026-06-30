Спортен нюзрум Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спортен нюзрум, Тръпката в Америка - еп. 14 (ВИДЕО) Кой отказа да изпълни дузпа?

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, навлиза в решителната фаза. Елиминациите днес продължават с Арлинг Холанд срещу Кот д'Ивоар.

Ред е за Епизод 14 от летния формат на добре познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка", посветено на най-горещите спортни теми. Разбира се, начело с Мондиал 2026!

Водещите Калоян Кюркчиев и Станимира Атанасова обсъждат най-драматичния ден от мондиала.

Кой отказа да изпълни дузпа за Германия при шокиращото отпадане от Парагвай?

Тема са и две емоционални истории с различен привкус - на вратаря на Парагвай Орландо Хил и на нападателя на Нидерландия Коди Гакпо.

Говорим и за националния отбор по баскетбол преди решителния двубой срещу Норвегия, който ще можете да гледате пряко по bTV и на VOYO.BG на 5 юли от 19 ч.. Какво силно послание отправиха "лъвовете" - обсъждаме в предаването.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.