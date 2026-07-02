Спортен нюзрум Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спортен нюзрум, Тръпката в Америка - еп. 16 (ВИДЕО) Очаква ви адреналин на макс в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 16 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Гергана Гунчева, Илия Илиев, Иво Бързаков и Иван Деков ще ви преведат през всичко най-интересно около последните елиминационни мачове на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Ще говорим за треньора на Англия Томас Тухел и оплакванията му от надморската височина, свадата между Тросар и Тилеманс, и за трагедията в лагера на Конго.

Ще има време за баскетбол, тенис и проклятия...

Не ни пропускайте, започваме малко след 19:45 bTV и онлайн на btvsport.bg.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.