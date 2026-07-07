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Спортен нюзрум

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НА ЖИВО: Спортен Нюзрум, Тръпката в Америка: еп. 19

Последният танц на Кристиано Роналдо и възмездието на САЩ

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 19 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Иво Бързаков и Станимира Атанасова ще ви преведат през всичко най-интересно около последните елиминационни мачове на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 18 (ВИДЕО)

Ще дискутираме най-обсъжданите теми на мондиала - лебедовата песен на Кристиано, победата на справедливостта на Белгия срещу САЩ и всичко любопитно от социалните мрежи.

Започваме след 19:45 на bTV и на btvsport.bg.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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