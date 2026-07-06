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Спортен нюзрум

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Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 18 (ВИДЕО)

Холанд, Бразилия и червени картони...

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 18 (ВИДЕО)
 

Нова порция футболен адреналин в ефира на bTV и онлайн на btvsport.bg. Време е за епизод 18 на "Спортен нюзрум, Тръпката в Америка".

Николета Маданска, Валери Генов, Калоян Кюркчиев и Андрей Романов ще ви преведат през всичко най-интересно около последните елиминационни мачове на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Майката на Никола Цолов пред bTV: Формула 1 е на един падок разстояние (ВИДЕО)

Ще дискутираме най-обсъжданите теми на мондиала - двата гола на Арлинг Холанд във вратата на Бразилия, какво се случи с петкратните световни шампиони и всичко любопитно от социалните мрежи.

Следим и мача на Григор Димитров на "Уимбълдън".

Ще чуете и какво каза пред bTV майката на Никола Цолов - Мирослава.

Започваме след 19:45 на bTV и на btvsport.bg.

Спортен нюзрум, Тръпката в Америка, еп. 17 (ВИДЕО)

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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