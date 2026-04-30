BOOMFEST 2026 събира стрелци и ентусиасти от цялата страна

На 9 май 2026 г. стрелбищният комплекс „Shooting Center 81“ край Пазарджик ще бъде домакин на BOOMFEST 2026 – събитие, което обединява спорт, технологии и преживяване в рамките на един динамичен стрелкови формат.

Форумът събира начинаещи и напреднали стрелци от цялата страна, като предлага шест практически етапа, елиминационен shoot off и възможност за работа със съвременно оборудване от утвърдени брандове.

Какво представлява BOOMFEST 2026?

BOOMFEST 2026 е стрелково събитие с практически насочен формат, организирано от Zarimex, с подкрепата на водещи брандове като Walther, Holosun и Anschutz. При него участниците преминават през различни stages, комбиниращи точност, бързина и адаптивност. Форматът е създаден така, че да осигури реално преживяване, а не просто стандартно състезание с фиксирани дисциплини.

В рамките на програмата са включени различни етапи. Всеки от тях поставя участниците в специфичен сценарий – от базови упражнения за контрол и работа със спусъка до по-динамични ситуации, вдъхновени от дисциплини като IPSC и IDPA.

Тази структура позволява на всеки участник да тества уменията си в разнообразна среда и да усети различни темпове на стрелба.

Какво отличава формата на BOOMFEST?

Организаторите залагат на практически ориентиран модел, при който технологиите и реалното усещане за стрелба са в центъра на преживяването.

Ето какви са основните акценти в програмата

1. Шест стрелкови етапа

Всеки етап е разработен с различна степен на сложност и динамика. Комбинират се статични и подвижни упражнения, което изисква концентрация и адаптивност.

2. Работа с модерно оборудване

Участниците използват пистолети Walther PDP с монтирани оптични системи Holosun, което позволява реален тест на съвременни решения в стрелбата.

3. Допълнителен .22 калибър модул

Стрелбата с платформи Anschutz в .22 калибър въвежда различен ритъм – фокус върху контрол, техника и прецизност.

4. Елиминационен shoot off

Финалният етап противопоставя стрелците директно един срещу друг в бърз формат без право на грешка.

Тази комбинация създава среда, в която състезателният елемент се преплита с обучение и технологично изследване. Всички етапи се провеждат при ясно дефинирани правила и контролирана среда.

Shoot off – кулминацията на деня

В края на събитието най-добре представилите се участници се изправят в елиминационна стрелба тип shoot off. Това е директен формат, при който двама стрелци стрелят паралелно, а по-бързият и по-точен продължава напред.

Форматът е интензивен и зрелищен. За публиката това е най-динамичната част от програмата. За участниците – момент на концентрация и адреналин, при който всяка грешка може да означава отпадане.

BOOMFEST 2026 включва и томбола за участниците, като голямата награда е Walther PDP.

Организация и записване

Събитието ще се проведе на 9 май 2026 г. в стрелбищен комплекс „Shooting Center 81“ край Пазарджик. Ранното записване е активно до 29.04.2026 г., като таксата за участие е 20 евро. След тази дата цената ще бъде актуализирана, а местата са ограничени.

След заплащане на таксата е задължително попълването на регистрационната форма, публикувана от организаторите. Повече подробности може да намерите в сайта на Zarimex.eu.

BOOMFEST 2026 не е просто турнир, а платформа, която събира стрелци и ентусиасти от цялата страна в едно общо преживяване. Подобни формати насърчават активното участие, обмена на опит и популяризирането на отговорната стрелкова култура.