Незабравимо футболно преживяване с Heineken®

Heineken® отвори врати за феновете на UEFA Champions League за едно уникално преживяване. Днес и утре(5 и 6 май) футболните запалянковци ще могат да преживеят полуфиналите от Турнира на богатите по един незабравим начин във Videnie – специално пространство с 360° мапинг, което кара всяко отиграване да оживява.

Часове преди началният сигнал на сблъсъка между Арсенал и Атлетико Мадрид атмосферата вече нажежена. Всички записали се и изтеглени от предварителния жребий вече са тук, за да станат свидетели на завладяващото футболно изживяване с 360° мапинг, специална атмосфера и възможност да споделят емоцията от мача с други запалени фенове събрани от кампанията „С приятел на финала“.

„С приятел на финала" е част от глобалната платформа на Heineken® „Феновете имат повече приятели", която поставя фокус върху социалната сила на футболната страст. Тя показва как любовта към играта събира хората – дори когато се срещат за първи път – и превръща споделените моменти пред екрана в истински приятелства.

В България инициативата отговаря на нуждата на феновете да имат повече пространства и поводи да преживяват футбола заедно. Кампанията „С приятел на финала" създава именно такава възможност – място, където феновете гледат големия мач рамо до рамо, споделят емоцията от играта и се включват в надпреварата за незабравимо изживяване на финала на UEFA Champions League на живо.

Шанс да отидеш на финала

По време на събитията всички присъстващи участват в томбола за специален футболен мърч на място, както и за голямата награда – 2 бр. двойни билети за финала на UEFA Champions League в Будапеща на 30.05.

Повече за това как Heineken® превръща футболната страст в нови приятелства и споделени моменти можете да откриете на https://www.heineken.com/global/en/campaigns/fanshavemorefriends.