Спортен нюзрум Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Спортен нюзрум: Тръпката в Америка, еп 2: Шакира на "Ацтека" (ВИДЕО) Затегнете коланите, световното започва!

Часове остават до откриването на най-важното спортно събитие за годината - световното първенство по футбол, което ще продължи до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.

Ред е за Епизод 2 от летния формат на добре познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка", посветено на най-горещите спортни теми през лятото, начело с Мондиал 2026!

Днес ще говорим за Шакира и химна й "Dai, dai...", както и за световните хитове, станали символи на световните първенства през 1988, 1990 и 2010 г.

Ще минем през легендарния "Ацтека" в Мекико, ще ви представим и най-скъпите отбори на световното първенство.

И още, и още...

От Youtube канала ни се пренасяме в ефир и тук - на обновения ни сайт btvsport.bg.

Очаква ни горещо лято с Мондиала, демонстративния мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас от Postbank Tennis Gala, която bTV и VOYO.BG ще излъчат на живо на 12 юни, подготовките на българските футболни отбори за участието в квалификациите на европейските клубни турнири, мачовете на националните отбори по волейбол и баскетбол и много други събития.

Всички те ще намерят място в "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка".

Любимите лица на спортната редакция на bTV застават на екрана, за да ви преведат през спортните събития и да ви покажат различната гледна точка.

Всеки делничен ден (с изключение на 12 юни заради Postbank Tennis Gala) предаването започва след централната емисия новини, около 19:45 ч., пряко по bTV, а след това преминава на btvsport.bg - нашия обновен сайт!