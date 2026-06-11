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Спортен нюзрум

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btvsport.bg

Спортен нюзрум: Тръпката в Америка, еп 2: Шакира на "Ацтека" (ВИДЕО)

Затегнете коланите, световното започва!

Спортен нюзрум: Тръпката в Америка, еп 2: Шакира на
 

Часове остават до откриването на най-важното спортно събитие за годината - световното първенство по футбол, което ще продължи до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. 

Ред е за Епизод 2 от летния формат на добре познатото ви предаване "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка", посветено на най-горещите спортни теми през лятото, начело с Мондиал 2026!

Днес ще говорим за Шакира и химна й "Dai, dai...", както и за световните хитове, станали символи на световните първенства през 1988, 1990 и 2010 г. 

 

Световното първенство по футбол 2026 започва! Ето всичко, което трябва да знаете за него!

 

Ще минем през легендарния "Ацтека" в Мекико, ще ви представим и най-скъпите отбори на световното първенство.

И още, и още...

От Youtube канала ни се пренасяме в ефир и тук - на обновения ни сайт btvsport.bg. 

Очаква ни горещо лято с Мондиала, демонстративния мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас от Postbank Tennis Gala, която bTV и VOYO.BG ще излъчат на живо на 12 юни, подготовките на българските футболни отбори за участието в квалификациите на европейските клубни турнири, мачовете на националните отбори по волейбол и баскетбол и много други събития. 

 

Вижте пълната програма на световното първенство по футбол 2026!

 

Всички те ще намерят място в "Спортен нюзрум: Тръпката в Америка".

Любимите лица на спортната редакция на bTV застават на екрана, за да ви преведат през спортните събития и да ви покажат различната гледна точка. 

Всеки делничен ден (с изключение на 12 юни заради Postbank Tennis Gala) предаването започва след централната емисия новини, около 19:45 ч., пряко по bTV, а след това преминава на btvsport.bg - нашия обновен сайт!

 

Спортен нюзрум: Тръпката в Америка, еп.1: Мондиалът чука на вратата (ВИДЕО)

 

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