КОЕ е най-доброто отиграване в Лига Европа и Лигата на Конференциите този сезон?

Най-интересното от сезон 2025/26 в Лига Европа и Лига на Конференциите предстои! Досега видяхме конкуренция, ключови индивидуални изяви и моменти, които решиха мачове в последните минути.

Турнирите отново дадоха възможност на по-малко популярни отбори и играчи да се наложат на европейската сцена. Именно тук се появиха някои от най-запомнящите се епизоди този сезон – голове и спасявания, които решиха по драматичен начин съдбата на тимовете в груповата фаза и промениха развоя на заплетени елиминационни сблъсъци.

Голът на Мигел Родригес (Утрехт) срещу Бетис

Мигел Родригес украси груповата фаза на Лига Европа със зрелищен гол от центъра. Испанецът демонстрира страхотно усещане за позиционирането на сънародника си Алваро Вайес, както и забележително умение да го прехвърли.

Голът на Изаке Силва (Шахтьор) срещу Лех Познан

Феноменално изпълнение на Изаке Силва! Бразилецът овладя топката с глава и с великолепна задна ножица не остави шансове на Бартош Мрозек. По този начин Изаке подпечата победата на Шахтьор с 3:1 в Полша в първи осминафинален мач от Лигата на Конференциите.

Спасяването на Александър Шлагер (Ред Бул Залцбург) срещу Астън Вила

Неумелата намеса на Александър Шлагер след далечен удар в първите секунди на двубоя на "Вила Парк" доведе до един от най-сюрреалистичните епизоди в Лига Европа. Футболистът на Астън Вила Харви Елиът беше убеден, че ще отбележи гол от съблекалнята, но вратарят на Залцбург извади от ръкава си спасяване-скорпион.

Спасяването на Емилиано Мартинес (Астън Вила) срещу Нотингам

Ключова намеса на Емилиано Мартинес, която за пореден път доказа класата на световния шампион с Аржентина от Катар 2022. Колоритният аржентинец прояви котешки рефлекси в първия полуфинален двубой срещу Нотингам в Лига Европа в момент, когато всички виждаха топката в мрежата.

