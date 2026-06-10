Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ПАО пречупи Везенков и Олимпиакос, пети мач определя шампиона Драмата в битката за титлата в Гърция е пълна Снимка: olympiacosbc.g

Пети мач ще определи баскетболния шампион на Гърция! Драмата в битката за титлата стана пълна, след като Панатинайкос победи Олимпиакос на Александър Везенков с 93:86 с продължения.

Родното тежко крило записа 14 точки, 6 борби и 3 асистенции, а над всички в двубоя беше съотборникът му Еван Фурние с 29 точки, 8 борби и 3 асистенции. За домакините най-резултатен с 19 точки стана Томас Уолкъп, като добави към тях една борба и 3 асистенции.

Така "детелините" спечелиха второ поредно дерби и изравниха резултата във финалната серия. Мач №5 ще се играе на 13 юни (събота) от 18:00 ч. в Двореца на мира и дружбата в Пирея.

Редовното време на мача завърши 69:69 (20:16, 20:18, 13:23, 16:12), а първото продължение завърши 79:79, след като домакините от ПАО успяха да наваксат в края изоставането си от пет точки - 74:79, за да пратят мача във второ продължение от пет минути. В него Панатинайкос надигра съперника си с категоричното 14:7.

ЗА ПЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА

От вече 5 години финалът е сблъсък между Олимпиакос и Панатинайкос.

Олимпиакос спечели трофея 3 пъти в последните 4 сезона, като не успя единствено през 2023/2024. ПАО обаче е рекордьор със своите 40 титли, следван от Олимпиакос с 15 и бившия тим на Саша - Арис, с 10.