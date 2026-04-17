A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

Двудневният мото уикенд събира любители и напреднали пилоти за свободни сесии, Superpole формат и пълно пистово изживяване на новото трасе край Самоков

A1 Motor Park – най-новото моторспорт трасе на Балканите – кани мотористи с различно ниво на подготовка на 25 и 26 април.

Събитието – Lara Racing Trackdays – ще се проведе в двудневен формат и включва свободни сесии на пистата, както и състезателни елементи. Още от първия ден участниците ще карат редом с международни и регионални пилоти, сред които австриецът Ян Мур и българските състезатели Иван Костадинов и Ники Петров.

Австрийският състезател Jan Mohr

Българският пилот Иван Костадинов (VanZi)

В неделя програмата включва Superpole формат, при който всеки пилот прави индивидуални бързи обиколки, а класирането се определя от най-доброто му време.

Освен пистовата част, организаторите предвиждат и съпътстваща програма в падока, включваща стънт шоу, професионално фото заснемане и вечерно DJ парти за участници и екипи.

Таксата за участие е 320 евро за целия уикенд и включва времеизмерване, достъп до падока и подсигурено място в боксовете. Предвиден е и награден фонд, включващ безплатни пистови дни, ваучери за екипировка и състезателни гуми.

Регистрации и допълнителна информация: +359 882 323232 или [email protected]

Съоръжението носи името на А1 – най-голямата технологична и телекомуникационна компания у нас, генерален спонсор на пистата. Това партньорство е логично продължение на дългогодишния ангажимент на А1 към развитието на българския спорт и предлагането на качествено спортно съдържание чрез каналите MAX Sport.

 
балканите трасе иван костадинов падок MAX Sport A1 Motor Park Lara Racing Trackdays моторспорт Ники Петров

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

"Железните", еп. 4: Здравко Пеловски - момчето от гаража (ВИДЕО и СНИМКИ)
Нахапан от дървеници, със затруднено дишане в 2:30 през нощта и оставен сам в болницата

Сити срази Арсенал и взе мачбол за титлата (ВИДЕО)

Малена Замфирова сподели разтърсваща СНИМКА

Байерн сложи 35-ата корона с голов рекорд

НА ЖИВО: Ангел Русев е шести след изхвърлянето, Данев - девети! (ВИДЕО)

„Когато баща ми почина, започнах да ходя на църква по-често“

Нахапан от дървеници, със затруднено дишане в 2:30 през нощта и оставен сам в болницата

"Железните", еп. 4: Здравко Пеловски - момчето от гаража (ВИДЕО и СНИМКИ)
