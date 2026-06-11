Тенис Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Циципас: Харесва ми да играя за хората, които най-много се нуждаят от нас (ВИДЕО) Гледайте благотворителния мач Postbank Tennis Gala с Григор Димитров - утре, 20:00 ч., пряко по bTV

Стефанос Циципас вече е в България! Най-добрият гръцки тенисист пристигна за демонстративния мач срещу Григор Димитров. Благотворителното шоу Postbank Tennis Gala можете да гледате утре (петък, 12 юни) от 20:00 ч. пряко по bTV, както и да следите на живо тук - на btvsport.bg.

Пред нашата камера Циципас сподели, че обича да участва в такива двубои, защото те допринасят за обществото. Той благодари за поканата и определи Григор като прекрасен човек с добро сърце.

Част от събраните средства ще бъдат дарени на фондацията на първата ни ракета и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти.

Снимка: bTV

"Мисля, че ще бъде забавен мач. Нещо, което ще обедини хората. Смятам, че точно това е смисълът на тази среща, на това събитие с Григор. Не съм бил тук от 6 години. Страхотно е да се върна. Искам също да благодаря на Григор, че ме покани и направи това възможно. Винаги съм мечтал да играя в демонстративен мач или нещо подобно с него. Това е чудесен повод, точно в началото на лятото. Не мисля, че има по-добро време за това. Наистина е идеално", започна Циципас пред bTV.

"Всъщност това е най-важното в цялата тази инициатива. Винаги го правим за добра кауза, по филантропични причини. Аз самият се наслаждавам и ми харесва да играя мачове и да допринасям по някакъв начин за обществото, за хората, които най-много се нуждаят от нас"

"Мисля, че това, което прави Григор, е невероятно за страната му, за хората, които го подкрепят и му оказват толкова много любов през всичките тези години. Това е смисълът на играта. Това е смисълът на тениса. Получаваш емоции и в замяна даваш нещо в отговор"

Снимка: ATP Tour

"Не съм тук за победа. Това не е приоритетът на тази среща. Просто искам да се насладя на играта с Григор. Мисля, че това е празник на тениса, празник на тениса конкретно в България"

"Виждам много зеленина навсякъде. Той не спира да ми казва, че трябва да опитам всички тези различни неща, които още не съм пробвал. Храна, напитки, ще направя всичко. Със сигурност ще бъде страхотен мач"

Снимка: Lap.bg

- Григор, когато игра преди 2 години срещу Новак Джокович, каза, че този, който спечели, ще плати сметката. А кой ще плати сега?

"Може би аз. Той е в наистина добра форма и много харесва бързите кортове... Той е фантастичен човек. Имаме чудесни отношения, много добре се разбираме. Той е един от най-искрените хора в тура. Усещам, че в него няма никакви лоши намерения или лоша енергия. В тура има много хора, които имат скрити мотиви и просто странна енергия. Той определено не е от тях. Наистина му вярвам. Струва ми се, че има искрено и добро сърце"

Снимка: ATP Tour

"Напоследък той също преживя много. Не мисля, че мястото му е там, където е сега. Надявам се чрез този мач, но и през следващите няколко седмици, да може наистина да покаже от какво е направен. Всъщност му стискам палци, когато го видя да играе. Бях малко тъжен, когато го видях да отпада рано преди няколко седмици на Ролан Гарос. Вярвам, че заслужава нещо по-добро. Чувствам, че сме нещо като част от един и същ отбор. И двамата играем с една ръка в живота си. Поне така го виждам аз. Мисля, че можеш да победиш света дори с една ръка. Може би трябва да преминем на следващото ниво с него. Не трябва да играем с никакви ръце. Може би трябва да играем футбол-тенис вместо това"

"Той има много повече талант от мен. Мисля, че е много по-добър"

"България, благодаря ти, че ме прие. Благодаря ти, че ме покани тук. Изразявам цялата си любов и признателност към вас. Очевидно сме съседи, братя. Надявам се, че чрез това ще успеем да привлечем велики личности в България, но също така и хора, които не им се случва често да гледат такъв тенис, да се съберат и да се насладят на зрелището.", каза още Циципас.