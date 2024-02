8 месеца без титла: Алкарас отпадна в Рио след 18 минути

Световният №2 и първи поставен в схемата Карлос Алкарас приключи рано-рано участието си на турнира на клей в Рио де Жанейро (АТР 500).

Испанецът се се контузи в самото начало на срещата с представителя на домакините Тиаго Монтейро.

Още във второто разиграване испанският талант изкълчи глезена на десния си крак, което сложи край на мечтата му за трофей в един от любимите му турнири, по негови думи, след едва 18 минути игра.

