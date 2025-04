Без повече мачове в Мадрид, Григор Димитров доиграва във вторник

Григор Димитров няма да има възможност да доиграе днес мача си на Мастърса в Мадрид.

Най-добрият български тенисист имаше възможност да спечели при 6:4, 5:3 и свой сервис срещу Джейкъб Фърнли. След допуснатия пробив и резултат 5:4 с шанс за преминалия квалификациите британец да изравни всички двубоя бяха прекратени. Причината - токовият удар, който остава без електричество Испания, Франция и Португалия.

След няколко отлагания невъзможността да се използват електронната система за съдийство по линиите, на таблата за резултати и камерите принуди организаторите да отменят цялата дневна и вечерна програма.

Двамата откриха програмата на корта, като Димитров започна по вихрен начин - с пробив при първа възможност. 23-годишният Фърнли обаче успя да върне "жеста" и да постигне равенство. Това обаче не го спаси от нов пробив и загуба в първия сет.

През втората част играта бе равностойна в началото. Димитров "дръпна" в резултата след пробив, който британецът върна за 4:5. Победителят от тази среща ще играе срещу Камерън Нори (Вбр) или Габриел Диало (Кан).

