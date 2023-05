Брюнетка и без сутиен: Какво се случва с Мария Шарапова?

Мария Шарапова връчи награда на световния шампион във Формула 1 Макс Верстапен, след като пилотът на Ред Бул спечели квалификациите за Гран при на Монако.

Верстапен направи най-бърза обиколка на градското трасе, като я затвори за 1:11.365 минути, а бившата №1 в тениса бе специалната изненада за феновете.

Носителката на пет титли от Големия шлем сложи край на кариерата си преди три години. Сега живее във Флорида и продължава да бъде голям фен на най-популярната надпревара на 4 гуми. Тя посети и надпреварата в Маями.

Две неща не убягнаха на феновете.

5-time Grand Slam champ & former world no. 1 Maria Sharapova with Max Verstappen, today in Monaco!pic.twitter.com/ds339eCflR