След месеци на слухове и спекулации, най-сетне се знае: официалният жребий за груповата фаза на световното първенство ще се проведе на 5 декември 2025 г. в столицата на САЩ - Вашингтон. Новината обяви лично президентът на Щатите Доналд Тръмп.

Турнирът ще включва 48 държави, а не 32 - както досега. Ще бъдат изиграни 104 мача в продължение на 38 дни.

Трябваше жребият да е в Лас Вегас!

Очакваше се церемонията да е в Лас Вегас, където беше и през 1994 г., когато отново САЩ бяха домакини на турнира.

Жребият ще оформи 12 групи по 4 отбора, като от всяка се класират първите два, плюс 8-те най-добри трети тима, които ще продължат в новия 1/32- финален елиминационен кръг — „Round of 32“.

Участниците ще се разпределят в четири урни, базирани на световната ранглиста през ноември/декември 2025 г.

Кога започва?

Турнирът стартира на 11 юни 2026 г. и ще завърши с финал на 19 юли 2026 г., който ще бъде на MetLife Stadium в Ню Джърси.

ФИФА определи 16 града за провеждане на мачовете:

11 са в САЩ: Далас, Ню Йорк, Канзас Сити, Атланта, Хюстън, Сан Франциско, Лос Анджелис, Бостън, Филаделфия, Сиатъл и Маями.

3 са в Мексико: Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей

2 в Канада: Ванкувър и Торонто.

Най-големият стадион е AT&T в Далас с 92 967 места, а най-малкият – в Торонто с 45 500 места.

Целият свят е притихнал и очаква взрив от емоции и изненади! А ние добре знаем, че жребият винаги е началото на най-непредвидимото около всеки Мондиал!

