Баскетбол

Баща на баскетболна звезда е обвинен за опит за убийство

Пострадалият футболен треньор е в критично състояние

Баща на баскетболна звезда е обвинен за опит за убийство
Бащата на звездата на Бостън Селтикс - Джейлън Браун, бе задържан след опит за убийство в Лас Вегас. Инцидентът е от 20 август вечерта на паркинг край All American Park.

Причината Марселис Браун е одраскал колата на треньора по футбол Крос Тупуола. Двамата се скарват, а Браун е обвинен, че е намушкал жертвата в гърба и стомаха. Пострадалият е в критично състояние в болница.

Нападението е било при самозащита

Според адвоката на Марселис, нападението е било при самозащита задържаният твърдял, че жертвата го е заплашил с оръжие и го е ударил по главата. Следващото заседание на съда е насрочено за 26 август.

Първоначално Марселис Браун, който е бивш боксьор, е избягал от местопрестъплението, но по-късно е бил заловен.

НБА звезда с ограничителна заповед за бивша. Искала да му реже пръстите

Гаранцията за освобождаване от ареста е 300 000 долара

Браун е бивш професионален боксьор, а статистиката му е доста прилична - 33-18-1, 25 нокаута.

Договор

Припомняме, че през 2023 г., Джейлън подписа най-скъпия към онзи момент договор в НБА на стойност 304 милиона долара, изтичащ през 2028 година.

Автор: Константин Танчев

Беше в НБА, а сега е най-високият футболист (ВИДЕО)

