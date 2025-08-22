Боксьор изпадна в кома след мач

Японски боксьор е в кома след мозъчна операция. Той е припаднал по време на мач, обявиха по-рано днес от Японската федерация по бокс (JBF). Спортът в страната все още е дълбоко разтърсен от два скорошни смъртни случая.

JBF потвърди, че 39-годишният боксьор, чиято самоличност не е разкрита, е загубил съзнание след три рунда в битка, провела се на 8 август в Токио. Той е откаран по спешност в болница и остава в интензивно отделение след операцията.

Какво се случва в Япония?

Ръководният орган за аматьорски бокс в Япония не предостави повече подробности за състоянието му, но добави, че боксьорът не се е състезавал повече от десетилетие и едва наскоро е започнал отново да тренира.

Японският боксов свят все още се възстановява от смъртта на Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава, и двамата на 28 години, които починаха дни, след като получиха контузии в битки на един и същи турнир в Токио на 2 август.

Новите мерки, които ще бъдат въведени, включват тестове на урина за измерване на дехидратацията и по-строги правила относно бързата загуба на тегло при боксьорите.

В средата на август японският боксьор Юдай Шигеока обяви, че слага край на кариерата си, за да подкрепи брат си, който е в кома след мач през май.

Бившият шампион на WBC в лека категория Юдай Шигеока видя на живо как 25-годишният му брат Гинджиро се срина след битката си срещу филипинския боксьор Педро Тадуран в Осака, след което бе опериран по спешност. Той все още е в кома.

