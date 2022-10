Джокович мести турнира си в Босна и Херцеговина

Следващата година няма да има турнир в Белград, който е собственост на семейството на Новак Джокович. Вместо това през април 2023 г. мачове ще се играят в град Баня Лука в Босна и Херцеговина.

Serbia Open organizers want to do necessary renovations in order to apply for 500 Series licence, that is why tournament is temporarily moved to Banja Luka.