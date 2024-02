"Джокович направи повече за децата от егоистичния Надал и Федерер"

Феновете на тениса приветстваха Новак Джокович, след като изгряващата звезда Якуб Меншик нарече сърбина свой идол.

Чехът взе "уайл дкард" за турнира в Катар и необезпокояван стегна багажите на Алехандро Давидович Фокина, Анди Мъри и Андрей Рубльов.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, Якуб посочи Джокович като причина той да е в момента част от елита на аристократичния спорт.

"Моето тенис вдъхновение е Новак. Заради него започнах да играя тенис. Той е моят идол. Ако не беше той, нямаше да съм тук", каза той.

