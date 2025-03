Джокович: Радвам се, че играх пред Меси

Новак Джокович е на крачка от титла №100 в кариерата си. С победата 6:2, 6:3 над Григор Димитров сръбският ас стигна до финала на Мастърса в Маями.

На финала Ноле ще срещне тийнейджърът Якуб Меншик. Той ще влезе в този мач като рекордьор в още една категория. Новак счупи рекорда на Роджър Федерер като най-възрастен финалист в турнир от сериите Мастърс 1000. Джокович го направи на 37 години и 301 дни.

Швейцарецът държеше рекорда от 37 години и 222 дни, когато игра за трофея в Маями през 2019 г.

Novak Djokovic on Lionel Messi watching his match with Dimitrov in Miami



"I'm really grateful he was here with his son & family. I admired him for most of his career. We're actually the same age. Born in 87. Nice to still have him around."



pic.twitter.com/kBC4Fo5OEM