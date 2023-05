Новак Джокович се върна към едно от най-травмиращите изживявани в своя живот - бомбардировките над Белград през 1999-а. Тогава световният №1 в тениса и 22-кратен шампион от Големия шлем е 12 години.

Новак се сблъсква от първо лице ужаса на войната, а ето и случката, която разказа отново:

"Тъкмо щяхме отново да заспим, когато дойде ред на огромна експлозия. Майка ми понечи веднага да се изправи, но удари главата си в парното и изпадна в безсъзнание. Едновременно плачехме заради бомбите и заради това, че мама изобщо не реагираше.

Изобщо не си давах сметка какво се случва. За щастие, баща ми успя да помогне на мама да се върне на себе си и бързо събрахме най-необходимите си неща, след което излязохме от къщата.

NATO bombed a sovereign nation, targeting civilians with cluster bombs and depleted uranium, dubiously labeling it a 'humanitarian intervention'. Its actions in Afghanistan, Yugoslavia, and Libya prove it is not solely a defensive alliance.https://t.co/JPTmRUcuhO