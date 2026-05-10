Ейса на Григор тъжи: Не мисля, че някога ще спра да плача за теб!

Почина любимото куче на актрисата

Тъжни новини за половинката на най-добрия български тенисист Григор Димитров. 

Красивата актриса и певица Ейса Гонсалес се сбогува с кучето си. 

С прочувствен пост в социалните мрежи мексиканката изрази своята безкрайна тъга за кончината на домашния си любимец, който 24 години бе част от семейството ѝ.

"Скърбя за всеки миг"

"С болка в сърцето съобщавам, че моята принцеса, която обича да се гушка, почина. Видеото е от последния ден, в който бяхме заедно. Да гледам как поема последните малки глътки въздух беше едно от най-трудните неща, които съм правила в живота си.

За почти 24 години винаги сме били заедно. Опитват се да ме утешат като ми казват, че си била до мен толкова дълго време, но те не разбират, че аз скърбя за всяка една година, ден, минута, миг, които споделяхме. Те беше с мен, откакто бях дете. 

Всеки, който някога е обичал домашния си любимец, знае за какво говоря. Ти беше до мен през тийнейджърските ми години, през израстването ми в жена, през всеки възход и всяко падение, на всяко място, на което животът ме отведе. Без значение къде бях, беше с мен.

Пасита, обичам те повече, отколкото мога да изрека с думи. Не мисля, че някога ще спра да плача, когато се сетя за теб. Ще ми липсват безкрайните ни гушкания, сладкото ти малко око, което ме гледа с толкова много любов, и утехата просто да те имам до себе си.

Моя малка принцесо, обичам те и ще ми липсваш цял живот!

Бягай свободно в рая, момиченце мое — гони катерици, пече се на слънце и ме чакай някой ден.", пише Ейса.

 
 
 
Пеперони

Двамата с Григор също имат общо куче. Това е чаровният Пеперони. 

Четирикракият красавец с дълги уши и сини очи най-често е с Ейса.

Съвсем скоро се надяваме да дойде и в България, тъй като на 12 юни за Димитров предстои демонстративен мач в София срещу Стефанос Циципас

Двамата ще играят в Арена "8888", а мача и шоуто ще може да гледате пряко по bTV

