Тенис

Григор е детрониран! Вижте по-сладкия партньор на Ейса за официални събития (СНИМКИ)

Животът си върви, както и турнирите на Григор Димитров! Родният тенисист преживява труден сезон, като се опитва да навакса след тежката контузия в гръдния мускул.

А докато прави всичко възможно да заиграе отново на познатото високо ниво, Гришо често пропуска да се появи на червения килим с половинката си - изкусителната мексиканска актриса и певица Ейса Гонсалес. 

Тя обаче успя да му намери заместник! И то много сладък и много... пухкав!

Ейса е голямата звезда във филма "Mike & Nick & Nick & Alice". Премиерата на филма бе преди дни в студиата на "Дисни" в Санта Моника. 

А при отсъствието на Григор, красавицата избра да си партнира с... Пеперони. Кучето на двойката високо оцени елегантния тоалет на актрисата - елегантна черна рокля с дантела на "Каролина Херера". 

Самата Ейса провъзгласи сладкия Пеперони за +1 за филмови премиери. 

Двамата с Григор се похвалиха, че имат кученце през октомври 2025 г. Пеперони засега се появява по-често в компанията на Ейса, тъй като Димитров има доста работа покрай турнирите. 

Преди два месеца кученцето отново бе до нея за официално събитие. 

Къде е Григор?

След като не успя да постигне големи успехи на турнирите отвъд Океана - в Маями, Индиън Уелс, Далас и Акапулко, идва време за мачове в Европа. 

Първата му спирка би трябвало да е надпреварата в Монте Карло - мястото, на което Димитров живее. Турнирът там започва на 6 април. 

През 2025 г. той достигна четвъртфинал, а през 2026 г. ще играе там за 16-и път. 

Колебливата форма на Димитров ще го свали доста в световната ранглиста. Той ще бъде на 90-а позиция от понеделник - най-ниското му класиране от май 2012 г. насам! 

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

