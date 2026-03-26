Григор е детрониран! Вижте по-сладкия партньор на Ейса за официални събития (СНИМКИ)

Животът си върви, както и турнирите на Григор Димитров! Родният тенисист преживява труден сезон, като се опитва да навакса след тежката контузия в гръдния мускул.
А докато прави всичко възможно да заиграе отново на познатото високо ниво, Гришо често пропуска да се появи на червения килим с половинката си - изкусителната мексиканска актриса и певица Ейса Гонсалес.
Тя обаче успя да му намери заместник! И то много сладък и много... пухкав!
Ейса е голямата звезда във филма "Mike & Nick & Nick & Alice". Премиерата на филма бе преди дни в студиата на "Дисни" в Санта Моника.
А при отсъствието на Григор, красавицата избра да си партнира с... Пеперони. Кучето на двойката високо оцени елегантния тоалет на актрисата - елегантна черна рокля с дантела на "Каролина Херера".
Самата Ейса провъзгласи сладкия Пеперони за +1 за филмови премиери.
Двамата с Григор се похвалиха, че имат кученце през октомври 2025 г. Пеперони засега се появява по-често в компанията на Ейса, тъй като Димитров има доста работа покрай турнирите.
Преди два месеца кученцето отново бе до нея за официално събитие.
След като не успя да постигне големи успехи на турнирите отвъд Океана - в Маями, Индиън Уелс, Далас и Акапулко, идва време за мачове в Европа.
Първата му спирка би трябвало да е надпреварата в Монте Карло - мястото, на което Димитров живее. Турнирът там започва на 6 април.
През 2025 г. той достигна четвъртфинал, а през 2026 г. ще играе там за 16-и път.
Колебливата форма на Димитров ще го свали доста в световната ранглиста. Той ще бъде на 90-а позиция от понеделник - най-ниското му класиране от май 2012 г. насам!