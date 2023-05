Глупост коства над 130 хил. евро на тенисист за година (ВИДЕО)

Следващите месеци няма да са леки за Юго Гастон от финансово естество. Френският тенисист се отличи с неспортсменска проява, която му коства цялата годишна заплата от наградни фондове.

Utterly enormous fine for Hugo Gaston for his shithousery in Madrid. Completely off the scale of normal ATP disciplinary measures.pic.twitter.com/BwVsj2oWjW https://t.co/bmVC9hIZYY