Григор бие пред погледа на Тръмп и Железния (ВИДЕО)

Победата на Григор Димитров над Карлос Алкарас на четвъртфинал на тенис турнира в Маями се превърна в едно от събитията на надпреварата. И не само заради изключителната игра на българина, която му донесе втора поредна победа над този съперник!

Нюх за тенис на отлично ниво явно имат и две големи звезди, които присъстваха на трибуните.

Димитров заслужи аплодисменти от Тръмп. Но не на кандидата за президент и държавен глава на САЩ от 2017 до 2021 г. Доналд Тръмп, а на очарователната му дъщеря Иванка. Русокосата дама беше в компанията на съпруга си Джаред Къшнър, който беше съветник на президента.

На трибуните беше и бившият световен шампион в тежка категория в бокса - Майк Тайсън. Той видимо се забавляваше в разговорите с приятели и следейки играта на Димитров и Алкарас. Тайсън е чест гост на турнира в Маями и на Откритото първенство на САЩ. Дъщеря му Милан тренира тенис, а преди години бившият боксьор заяви, че много харесва спорта и именно той е променил светогледа му, като цялото му внимание вече е насочено към кариерата на дъщеря му.

Mike Tyson in the house for Carlos Alcaraz semi-final at the Miami Open. In other news, Tyson's daughter is a solid tennis player and Tyson's going to knock Jake Paul out this summer. pic.twitter.com/yXbe5TNBnw