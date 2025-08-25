Драма в Босфора: Руски плувец изчезна

29-годишният руски плувец Николай Свечников е изчезнал по време на ежегодното преплуване на Босфора на 24 август. Сред 3000 участници той е единственият, който не е стигнал до финалната линия. Според журналиста Дмитрий Егоров, Свечников е бил сред първите, които са стартирали. След около 500-600 метра обаче колегата му, също участник в плуването, го е изгубил от поглед.

Издирването му е в ход от 16:00 часа местно време в неделя, когато истанбулската полиция е била уведомена. Според други руски плувци организаторите не водят активно издирване, а руското консулство ще бъде затворено до вторник, което усложнява координацията с руската страна.

Лекарите са го прегледали и не открили здравословни проблеми

Свечников е основател на собствено плувно училище в Москва. На сутринта, преди старта, лекарите са го прегледали и не открили здравословни проблеми.

Плуването през Босфора се провежда от 37 години. Организирано е от Турския национален олимпийски комитет. Разстоянието е 6,5 километра. Хиляди плувци от десетки държави изпробват силите си всяка година, преминавайки пролива от азиатската част на Истанбул до европейската.

От съображения за безопасност движението на корабите временно се спира по време на състезанието. Течението в Босфора обаче е непредсказуемо. Понякога плувците биват отнесени и те трябва да се борят не само с разстоянието, но и със стихиите. Уточнява се, че сега течението е било по-силно от миналата година.

Антонина Свечникова, съпругата на Николай вече е в Турция и е в контакт с консулството, за да поиска да се предприемат активни действия за издирването на съпруга ѝ.

Военновъздушните сили и водолази го търсят

„В момента няма информация за местонахождението на съпруга ми, затова дойдох в консулството, за да се информирам какви дейности са извършени до момента. Искам също така да се уверя, че военновъздушните сили и водолазите са включени в издирването“, каза Антонина в интервю за „Москва 24“.

Тя смята, че вината за случилото се е на организаторите на събитието. "Нулева организация. Такъв случай е неприемлив“, добави тя.

Очаква се официална информация от турските власти.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK