Драма в Босфора: Руски плувец изчезна

Съпругата му обвинява организаторите

Драма в Босфора: Руски плувец изчезна

29-годишният руски плувец Николай Свечников е изчезнал по време на ежегодното преплуване на Босфора на 24 август. Сред 3000 участници той е единственият, който не е стигнал до финалната линия. Според журналиста Дмитрий Егоров, Свечников е бил сред първите, които са стартирали. След около 500-600 метра обаче колегата му, също участник в плуването, го е изгубил от поглед.

Издирването му е в ход от 16:00 часа местно време в неделя, когато истанбулската полиция е била уведомена. Според други руски плувци организаторите не водят активно издирване, а руското консулство ще бъде затворено до вторник, което усложнява координацията с руската страна.

Лекарите са го прегледали и не открили здравословни проблеми

Свечников е основател на собствено плувно училище в Москва. На сутринта, преди старта, лекарите са го прегледали и не открили здравословни проблеми.

Плуването през Босфора се провежда от 37 години. Организирано е от Турския национален олимпийски комитет. Разстоянието е 6,5 километра. Хиляди плувци от десетки държави изпробват силите си всяка година, преминавайки пролива от азиатската част на Истанбул до европейската.

Девети ден в капан на 7200 метра - без храна и вода

От съображения за безопасност движението на корабите временно се спира по време на състезанието. Течението в Босфора обаче е непредсказуемо. Понякога плувците биват отнесени и те трябва да се борят не само с разстоянието, но и със стихиите. Уточнява се, че сега течението е било по-силно от миналата година.

Антонина Свечникова, съпругата на Николай вече е в Турция и е в контакт с консулството, за да поиска да се предприемат активни действия за издирването на съпруга ѝ.

Военновъздушните сили и водолази го търсят

В момента няма информация за местонахождението на съпруга ми, затова дойдох в консулството, за да се информирам какви дейности са извършени до момента. Искам също така да се уверя, че военновъздушните сили и водолазите са включени в издирването“, каза Антонина в интервю за Москва 24“.

Тя смята, че вината за случилото се е на организаторите на събитието. "Нулева организация. Такъв случай е неприемлив“, добави тя. 

Очаква се официална информация от турските власти.

Дължи 000: Алпинистка почина, без да дочака помощ

Тагове:

семейство финал турция Русия лекар издирване съпруга плуване изчезнал организация босфора неприемлив

