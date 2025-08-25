Григор проговори за кошмара срещу Синер: Плаках часове с глас!

Григор Димитров преживя един от най-болезнените моменти в своята професионална кариера, след като водеше с 2:0 сета на световния номер едно Яник Синер в 1/8-финалите на "Уимбълдън", но се контузи и вече е извън игра от месец и половина. Българинът е с частично разкъсан гръден мускул и премина през операция, а пред Menswear за първи път говори за изживения кошмар.

"Психическият аспект на нещата обаче определено ми повлия"

"Опитах се просто никога повече да не мисля за случилото се, след като напуснах корта, защото беше много тежък момент за мен. Беше физически болезнен момент, но това не ме притеснява. Психическият аспект на нещата обаче определено ми повлия негативно, защото станалото е направо толкова сюрреалистично.

Снимка: Reuters

Спомням си само едно нещо и това е как веднага след мача отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това станах, взех си душ и изцяло се съсредоточих върху процеса на възстановяване. Признавам си, че е наистина ужасно да пропуснеш турнир от Големия шлем и това е едно от възможно най-лошите чувства, които може да изпита един играч.

"Не искам да прибързам със завръщането"

Рехабилитацията отнема повече време от очакваното, но не искам да прибързам със завръщането, а да го направя в точния момент", разказва първата ни ракета.

Той пропусна всички турнири в САЩ, както и започналия на 24 август последен за годината турнир от Големия шлем - US Open.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK