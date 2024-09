Григор Димитров пречупи чилиец на старта на Лейвър Къп (ГАЛЕРИЯ)

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, започна с успех участието си в турнира Лейвър Къп в Берлин.

Първата ни ракета се наложи с 2:0 (7:6/4/, 7:6/2/) срещу световния №22 Алехандро Табило (Чили) за 2 часа и 17 минути. Така Гришо, който замени контузения Рафаел Надал, даде аванс на Отбора на Европа.

Преди Гришо и Табило да излязат на корта резултатът в битката с Отбора на Света бе равен. Франсиско Серундоло (Аржентина) победи Каспер Рууд (Норвегия), а Стефанос Циципас (Гърция) надви Танаси Кокинакис (Австралия).

Лейвър Къп продължава с мач на двойки, в който ще мерят сили Карлос Алкарас/Александър Зверев от тима на Стария континент и Тейлър Фриц/Бен Шелтън.

