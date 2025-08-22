bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Не е за вярване! Вижте как теглиха жребия за Купата на Румъния! (ВИДЕО)

&quot;Дори не се опитват да прикрият измамата&quot;, твърдят фенове

Не е за вярване! Вижте как теглиха жребия за Купата на Румъния! (ВИДЕО)

Фенове в Румъния протестират срещу „нагласения“ жребий за Купата на страната.

Фарул Констанца, чийто мажоритарен собственик е легендарният Джика Хаджи, изтегли втородивизионния Корвинул Хунедоара и футболните привърженици в северната ни съседка са бесни.

Нагласен ли е жребият?

Жребият за плейофната фаза за Купата на Румъния, изтеглен във вторник (20.08), провокира остри реакции от футболната общност в страната.

За първи съперник в турнира този сезон, Фарул Констанца изтегли Корвинул Хунедоара, отбор който никога в историята си не е играл в първата дивизия на Румъния.

На видеото можем да видим как водещият на церемонията изтегля Фарул Костанца, който в момента заема шесто място в румънската Суперлига.

Тогава Габриел Бодеску, заместник главен секретар на футболната федерация, се опитва да разбърка топките в малка и препълнена лотарийна купа и обявява, че Фарул ще играе срещу втородивизионния Корвинул, но изглежда, че през цялото време, докато разбърква купата, не изпуска от ръка една конкретна топка.

Бесните фенове

Феновете моментално забелязаха неестествения начин на разбъркване и не закъсняха да залеят социалните мрежи с критики, твърдейки, че „федерацията дори не се опитва да прикрие измамата“.

Припомняме, че и миналата година в България имаше сходни съмнения относно честността на жребия за полуфиналите за Купата на страната, когато Черно море се падна срещу ЦСКА.

Черно море иска нов жребий с разбъркани топки

Румънската федерация признава вината

След острата реакция, Румънската футболна федерация се принуди да публикува официално изявление, отричайки обвиненията за фалшифициране на жребия, но призна, че в процеса са използвани по-малки урни, от колкото е трябвало:

FRF признава, че размерът на урната, използвана за жребия, е по-малка от идеалния, за да се осигури по-лесно разбъркване на топките.

Това обаче по никакъв начин не е повлияло на достоверността на жребия, тъй като разбъркването и тегленето са били извършени съгласно процедурите, пред представители на някои от клубовете, участващи в тази фаза, и на живо по FRF TV, което гарантира прозрачност и безпристрастност.

Румънската футболна федерация категорично отхвърля всякакви опити да се създаде впечатление, че е имало фаворизиране или договаряне при тегленето.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

румъния измама купа нагласен жребий

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)
Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Контузеният алжирец идва в Левски за три години

Контузеният алжирец идва в Левски за три години
Ето го любимия футболист на Цеца Величкович! (СНИМКА)

Ето го любимия футболист на Цеца Величкович! (СНИМКА)
След развода: Ето го мъжа, който върна усмивката на Ана Иванович

След развода: Ето го мъжа, който върна усмивката на Ана Иванович

Последни новини

Гаджето на Джейк Пол ще участва на олимпийски игри и е световна рекордьорка!

Гаджето на Джейк Пол ще участва на олимпийски игри и е световна рекордьорка!
ЦСКА се отърва от още един ненужен

ЦСКА се отърва от още един ненужен
Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)
Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV