Не е за вярване! Вижте как теглиха жребия за Купата на Румъния! (ВИДЕО)

Фенове в Румъния протестират срещу „нагласения“ жребий за Купата на страната.

Фарул Констанца, чийто мажоритарен собственик е легендарният Джика Хаджи, изтегли втородивизионния Корвинул Хунедоара и футболните привърженици в северната ни съседка са бесни.

Нагласен ли е жребият?

Жребият за плейофната фаза за Купата на Румъния, изтеглен във вторник (20.08), провокира остри реакции от футболната общност в страната.

За първи съперник в турнира този сезон, Фарул Констанца изтегли Корвинул Хунедоара, отбор който никога в историята си не е играл в първата дивизия на Румъния.

Très très étrange ce tirage au sort de la Coupe de Roumanie... pic.twitter.com/xW0mIi6OVr — Footballogue (@Footballogue) August 22, 2025

На видеото можем да видим как водещият на церемонията изтегля Фарул Костанца, който в момента заема шесто място в румънската Суперлига.

Тогава Габриел Бодеску, заместник главен секретар на футболната федерация, се опитва да разбърка топките в малка и препълнена лотарийна купа и обявява, че Фарул ще играе срещу втородивизионния Корвинул, но изглежда, че през цялото време, докато разбърква купата, не изпуска от ръка една конкретна топка.

Бесните фенове

Феновете моментално забелязаха неестествения начин на разбъркване и не закъсняха да залеят социалните мрежи с критики, твърдейки, че „федерацията дори не се опитва да прикрие измамата“.

Припомняме, че и миналата година в България имаше сходни съмнения относно честността на жребия за полуфиналите за Купата на страната, когато Черно море се падна срещу ЦСКА.

Румънската федерация признава вината

След острата реакция, Румънската футболна федерация се принуди да публикува официално изявление, отричайки обвиненията за фалшифициране на жребия, но призна, че в процеса са използвани по-малки урни, от колкото е трябвало:

„FRF признава, че размерът на урната, използвана за жребия, е по-малка от идеалния, за да се осигури по-лесно разбъркване на топките.

Това обаче по никакъв начин не е повлияло на достоверността на жребия, тъй като разбъркването и тегленето са били извършени съгласно процедурите, пред представители на някои от клубовете, участващи в тази фаза, и на живо по FRF TV, което гарантира прозрачност и безпристрастност.

Румънската футболна федерация категорично отхвърля всякакви опити да се създаде впечатление, че е имало фаворизиране или договаряне при тегленето.“

