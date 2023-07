Григор Димитров скри топката на японец на "Уимбълдън"

Летящ старт за Григор Димитров на "Уимбълдън"! Най-добрият български тенисист победи с 3:0 сета (6:1, 6:2, 6:1) японския квалификант Шо Шимабукуро за час и 29 минути игра.

Двубоят премина през две спирания заради дъжда в Лондон, както и през едно допълнително, след като протестиращ нахлу на корта и разсипа парчета от пъзели, преди да седне при мрежата.

Just stop oil sitting protest on court 18 as Grigor Dimitrov plays Sho Shimabukuro. Two protestors burst onto court with orange confetti. #WIMBLEDON pic.twitter.com/33ogjUhSre