Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, взе изненадващо решение, след като допусна най-срамната загуба в кариерата си.

Гришо ще пропусне турнира от сериите АТР 500 в Барселона идната седмица. Това стана ясно от изтегления днес жребий за основната фаза в каталунската столица.

Първата ни ракета не излезе на корта и в последния си мач в Барселона през 2023 г. Тогава негов съперник трябваше да бъде Алекс Де Минор (Австралия), който му нанесе унизителната загуба в Монте Карло вчера.

Григор все пак ще се изкачи с едно място в световната ранглиста до 16-ото, тъй като добави 100 точки за преодоляването на кръг повече в Княжеството спрямо миналия сезон, когато отпадна от Холгер Руне (Дания) в осминафиналите.

Водач на схемата в Барселона е Карлос Алкарас (Испания), който ще започне участието си срещу квалификант.

В другия поток фаворит е Каспер Рууд. Норвежецът също ще стартира срещу квалификант.





