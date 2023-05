Григор отнесе Вавринка пред новото гадже (ВИДЕО)

Гришо постигна ранен пробив още на старта, а след това просто печелеше подаванията си и винаги беше с един или два гейма напред. По този начин той затвори първия сет с 6:4.

Dimi’s got that Dawg in him@GrigorDimitrov defeats Wawrinka 6-4 7-6 to set up a potential encounter with @DjokerNole #IBI23 pic.twitter.com/hl2b3nZFvO