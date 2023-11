Гришо отново се разправи с Хуркач и е на полуфинал в Париж

Димитров пое контрола върху мача с ранен пробив, а до края на първия сет доминираше и даде само гейм на съперника.

Във втората част, обаче, Хуркач започна да намира най-силното си оръжие - сервиса. Полякът не даде много шансове на хасковлията при собственото си подаване, а в десетия гейм успя да реализира първия си пробив, за да изравни резултата.

