Кристиано влезе в историята с дузпа, но загуби финала (ВИДЕО)

Ново разочарование за Кристиано Роналдо в Саудитска Арабия. Португалецът изигра третия си финал с Ал Насър, но отново остана с празни ръце, след като Ал Ахли победи след изпълнение на дузпи.
Именно португалската суперзвезда откри резултата с точно изпълнение на 11-метров наказателен удар в 41', с което стана първият футболист в историята, който вкарва минимум 100 гола за 4 различни отбора - Манчестър Юнайтед (145), Реал Мадрид (450), Ювентус (101) и сега Ал Насър (100).
Това е гол №939 в кариерата на Роналдо, като той все повече се доближава до желаната кота - 1000.
View this post on Instagram
Бившият играч на Милан и Барселона - Франк Кесиe, изравни в добавеното време на първата част. В 83' Марсело Брозович изведе Ал Насър отново напред вдъхвайки надежда на феновете за първи трофей от 2019 г. Минута преди края на редовното време обаче несигурна намеса след корнер на Бенто Крепски позволи на Роджер Ибанес да направи резултата 2:2.
При последвалите дузпи големият грешник за Ал Насър беше Абдула Ал Хайбари, чийто удар бе отразен от Едуард Менди. Така Ал Алхи спечели втори подобен трофей след 2016 г., докато Ал Насър губи втори пореден финал в за Суперкупата след поражението от Ал Хилал с 1:4 миналата година.
Проклятието на Кристиано Роналдо на Арабския полуостров продължава, като последният трофей, който португалецът спечели бе преди 4 години с екипа на Ювентус за Купата на Италия.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK