Кристиано влезе в историята с дузпа, но загуби финала (ВИДЕО)

Проклятието на португалеца в Саудитска Арабия продължава

Ново разочарование за Кристиано Роналдо в Саудитска Арабия. Португалецът изигра третия си финал с Ал Насър, но отново остана с празни ръце, след като Ал Ахли победи след изпълнение на дузпи.

Рекорд с цената на загуба

Именно португалската суперзвезда откри резултата с точно изпълнение на 11-метров наказателен удар в 41', с което стана първият футболист в историята, който вкарва минимум 100 гола за 4 различни отбора - Манчестър Юнайтед (145), Реал Мадрид (450), Ювентус (101) и сега Ал Насър (100).

Това е гол 939 в кариерата на Роналдо, като той все повече се доближава до желаната кота - 1000.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom)

Бившият играч на Милан и Барселона - Франк Кесиe, изравни в добавеното време на първата част. В 83' Марсело Брозович изведе Ал Насър отново напред вдъхвайки надежда на феновете за първи трофей от 2019 г. Минута преди края на редовното време обаче несигурна намеса след корнер на Бенто Крепски позволи на Роджер Ибанес да направи резултата 2:2.

Снимка: Reuters

При последвалите дузпи големият грешник за Ал Насър беше Абдула Ал Хайбари, чийто удар бе отразен от Едуард Менди. Така Ал Алхи спечели втори подобен трофей след 2016 г., докато Ал Насър губи втори пореден финал в за Суперкупата след поражението от Ал Хилал с 1:4 миналата година.

Снимка: Reuters

Проклятието на Кристиано Роналдо на Арабския полуостров продължава, като последният трофей, който португалецът спечели бе преди 4 години с екипа на Ювентус за Купата на Италия.

