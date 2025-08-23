bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тотнъм за 10-и път би Гуардиола, Сити с първа грешка

&quot;Шпорите&quot; решиха всичко на &quot;Етихад&quot; за едно полувремe

Reuters

Манчестър Сити направи първа грешна стъпка във Висшата лига, след като отстъпи с 0:2 на Етихад“ от Тотнъм в мач от втория кръг на английското първенство. Двете попадения за шпорите“ паднаха още през първото полувреме, а в герои за лондончани се превърнаха Бренън Джонсън и Жоао Палиня.

По този начин "шпорите" записаха втора поредна победа като гост над Сити без да допуснат гол. За последно тимът от английската столица загуби от небесносините“ преди повече от две години.

Гуардиола има 10 загуби от Тотнъм

Пеп Гуардиола загуби от Тотнъм за 10-ти път. Това беше 24-ият път, в който той се изправи срещу тима от северен Лондон като мениджър - 11 мача са завършили с победи за Сити, 10 за Тотнъм и три равенства.

Снимка: Reuters

През първите 30 минути мачът беше равностоен. В 35' Тотнъм откри резултата. Дълго подаване на Педро Поро в предни позиции намери Папе Матар Сар, който отклони с глава към Ричарлисон. Той напредна с топката по десния фланг и центрира по земя към Бренън Джонсън. Голмайсторът от финала в Лига Европа срещу Манчестър Юнайтед засече подаването на бразилеца и даде аванс на гостите.

Приятел на Христо Стоичков аут от Манчестър Сити

В добавеното време на първата част шпорите“ удвоиха след груба грешка на вратаря на домакините Джеймс Трафорд. В автор на гола се превърна новото попълнение Жоао Палиня, който вкара и дебютното си попадение с екипа на лондонския клуб.

Снимка: Reuters

През второто полувреме Манчестър Сити бе по-активният отбор, но така и не се стигна поне до почетно попадения във вратата на Тотнъм.

 Pep's bogey team?

В следващия кръг тимът на Гуардиола гостува на Брайтън, а Тотнъм приема Борнемут.

Пеп Гуардиола прибира Донарума

