Лекар видя контузията на Джокович и изобщо не можа да повярва как играе сърбинът!

Питър Ларкинс, известен лекар от Австралия, беше шокиран, когато видя видеото с контузията на Новак Джокович. Не му стана ясно как сърбинът успя да завърши 1/4-финала в Мелбърн срещу Карлос Алкарас и да стигне до мача със Саша Зверев. Джокович се оплака от контузия по време на двубоя с испанеца, но събра сили и спечели този двубой. Той обаче не издържа срещу Зверев, отказвайки се още след първия сет.

Мнозина се съмняваха, че Ноле наистина е контузен. Сърбинът показа кадрите в социалните мрежи и написа: "Ще го оставя тук за всички „специалисти“ по спортни травми". Австралийската медия D Edge, базирайки се на този запис, се свърза с д-р Ларкинс, който коментира. "Това няма да сложи край на кариерата му, но мисля, че е доста невероятно, че той дори успя да изиграе няколко мача след първоначалната контузия", каза Ларкинс.

"Не е изненада, че той беше ограничен срещу Зверев. Няма съмнение, това показва и самото видео, проблемът е сериозен."

Лекарят прогнозира и кога Джокович ще се завърне на корта.

"Той може да тренира във фитнеса, както и в басейна, но ще се изненадам, ако играе в турнири през следващите 6 седмици."

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB