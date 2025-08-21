Тенис звезди цъфнаха в платформа за възрастни (ВИДЕО)

Австралийският тенисист Ник Кириос вече има нова професия извън тениса. Той работи като водещ на риалити шоу за платформата за възрастни OnlyFans, където тази седмица тенис звездата Саша Викъри разкри, че печели много пари, продавайки съдържание в платформата.

1000 долара депозит

Американката е изградила успешна странична кариера, като взима депозит от 1000 долара за тези, които искат да я изведат на среща, въпреки че е спечелила малко над 2 милиона долара през 14-годишната си кариера на корта. Тя се присъедини към сайта за възрастни по-рано през тази година, шокирайки своите фенове.

За 12,99 долара на месец абонатите й имат достъп до съдържанието, което е "твърде пикантно за Instagram", както казва тенисистката. В акаунта й тя също така е написала, че е "любимата професионална тенисистка".

"Вече не правя безплатни срещи заради поведението на мъжете. Сега изисквам депозит преди срещата, изпратете ми 1000 долара и може да го осъществим", сподели Викъри.

Тенис или пикълбол

По-рано тази година тя участва в четирисерийния телевизионен риалити сериал OnlyFans, където водещи са Ник Кириос и Софи Стоунхаус. В него участва и актрисата за възрастни Рейчъл Стар.

В шоуто SmashCity участниците се състезават на игрище за пикълбол в опит да спечелят награден фонд от 20 000 долара. То бе загатнато от Кириос на 1 март в клип, в който той и Стар се наслаждават на игра на пикълбол. "На кого залагаш? Тенисът среща Пикълбол", бе написано под публикацията.

"Харесва ми да го водя и като цяло обичам състезанията", сподели Кириос, който е фен на пикълбола. Интересното е, че тенисистът се присъедини към платформата OnlyFans през декември 2023 г., когато имаше период извън тениса.

Австралиецът бе смятан за един от най-големите таланти в тениса, особено заради атрактивната си игра. Поведението му на корта обаче му спечели доста негативизъм отстрана на феновете, а влиянието на външни фактори като алкохол, партита и жени до голяма степен провали кариерата му.

Той също така няма да играе и на последния турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ. Най-голямото постижение в кариерата на австралиеца е финал на "Уимбълдън" през 2022 г., когато той загуби от Новак Джокович с 1:3 сета.