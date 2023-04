Непоколебим Гришо смачка еквадорец в Барселона (ВИДЕО)

Григор Димитров стартира вихрено своето участие на турнира от категория АТР 500 в Барселона. Най-добрият български тенисист отвя Емилио Гомес от Еквадор с 6:3, 6:1 в мач от първия кръг.

Българинът изпита известни проблеми само в началото на първия сет, но в следващите геймове бе пълен господар на корта. На осминафиналите Димитров ще играе срещу победителя от двойката между австралиеца Алекс де Минор и руснака Алксандър Шевченко, които ще се срещнат по-късно през деня.

По този начин 31-ия в световната рагнлиста показа, че инцидентът, който претърпя навръх Великден, вече е зад гърба му.

Първият сет стартира с размяна на сервиси и продължи по този начин до 3:3, но след това хасковлията взе своето подаване и постигна пробив, с което взе предимство. Впоследствие Гришо бе безгрешен отново при своя сервис и спечели първата част с 6:3.

